Carmen Lomana critica la actitud de Kiko Rivera de airear sus problemas familiares en un plató

MADRID, 13 (CHANCE)

Carmen Lomana es uno de los rostros conocidos que, con su presencia, ha apoyado el último estreno en el Teatro Real, "Rusalka". La socialité se convirtió en la mejor vestida de la noche con un elegante vestido blanco de satén combinado con unos guantes largos en el mismo tono, un sofisticado bolero de piel marrón y unas botas color cámel. Muy al tanto de la actualidad rosa de nuestro país, se ha pronunciado por dos de los temás más candentes ahora mismo, la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, y la doble filicación de los hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau.

- CHANCE: Ha tenido mucho bombo su titular sobre Kiko Rivera.

- CARMEN: No me había enterado.

- CH: Se posiciona de parte de Isabel Pantoja.

- CARMEN: A mí me da lo mismo, como te puedes imaginar, pero me parece muy mal que un hijo públicamente diga todo lo que ha dicho. Eso se arregla en su casa pero no bajo pago previo. Ir al psiquiatra a Sálvame Deluxe, como dijo él mismo me parece atroz. Pero bueno, esto forma parte de esta familia.

- CH: ¿Cree que le ha podido engañar Isabel Pantoja?

- CARMEN: No tengo ni idea, les conozco muy poco.

- CH: Ha sido muy comentado el artículo de Miguel Bosé y Nacho Palau.

- CARMEN: Eso sí que lo controlo.

- CH: La justicia le da la razón a Miguel Bosé.

- CARMEN: No hay jurisprudencia y era un juicio perdido de antemano.

- CH: Has podido hablar con Miguel, cómo está.

- CARMEN: Estupendamente.

- CH: ¿Se irá Nacho Palau?

- CARMEN: Yo no soy pitonisa, pero si quiere por parte de Miguel no hay problema.

- CH: Ya quedó claro que no son hijos, que fue un acuerdo porque su relación ya estaba rota de antes. No han sido esos 20 años como nacho ha alegado.

- CARMEN: Sí, pero no me sigas preguntando.