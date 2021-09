Carmen Lomana da un paso atrás tras sus polémicas declaraciones sobre Ainhoa Arteta y Matías Urrea

MADRID, 24 (CHANCE)

Muy amiga de Ainhoa Arteta y tan sincera y directa como de costumbre, Carmen Lomana no dudaba en pronunciarse tras la separación de la artista y Matías Urrea cargando públicamente contra el militar. Confesando que nunca entendió como la soprano puso su carrera en manos de su marido y apuntando a éste como uno de los responsables de las deudas económicas de la vasca, la socialité dejaba caer además que habría sido él quien filtró a la prensa la noticia de su ruptura en el peor momento de Ainhoa.

Consciente de lo comentadas que han sido sus declaraciones y tras hablar hace unos días con la cantante de ópera, Carmen ha decidido dar un paso atrás y guardar silencio sobre su separación. "Lo piden las circunstancias, no podemos seguir hablando y metiéndonos, lo que hay que hacer es no hablar más, que lleguen a un acuerdo y ya está", afirma, repitiendo lo que nos dijo hace un par de días: "Que hagan un pacto y no empiecen a filtrar cosas porque van a terminar fatal los dos, pero yo no me meto en esas cosas".

"Lo único que me importa es que ella esté bien y no soy adivina para saber si Ainhoa hablará de Matías. Que se recupere y que lleguen a un acuerdo para no hacerse daño", señala Carmen, asegurando que la soprano "está fenomenal y mucho mejor va a estar".

Muy bien acompañada en el inicio de la temporada del Teatro Real por el poeta Ilia Galán, Lomana dejó en el aire si se trata de su nueva y atractiva conquista. "Aunque fuéramos los mayores amantes del mundo no te lo iba a decir". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!