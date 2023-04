Carmen Lomana defiende al Rey Juan Carlos tras la polémica de su hija secreta

MADRID, 30 (CHANCE)

Numerosos rostros conocidos acuden al teatro de La Zarzuela para apoyar a Boris Izaguirre y Ainhoa Arteta en el estreno de 'Trato de favor'. Algunos de los amigos de los artistas que han querido estar presentes en este día tan especial son: Raquel Sánchez Silva, Carmen Lomana, Cristina Castaño, Mariló Montero y Loles León.

Como no podía ser de otra manera, aprovechamos la ocasión para hablar con Lomana y preguntarle por la última polémica de Don Juan Carlos I. Hace unos días 'El Confidencial' publicaba un adelanto del libro 'King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I', de José María Olmo y David Fernández, donde se asegura que el emérito tiene una hija secreta llamada Alejandra.

Carmen, firme defensora de Don Juan Carlos y su versión de la historia con Alejandra Rojas nos dejaba claro que "el rey ha dicho que no y es que no" y es que confía en las palabras del rey emérito: "lo sé seguro".

La 'Socialité' no se quiso perder el estreno de 'Trato de favor' para apoyar a Boris Izaguirre y nos confesaba que "venimos muy expectantes. A ver lo que nos vamos a encontrar. Seguro que fenomenal".

Hablando del presentador, que no se le pone nada por delante, sí que nos confesó que Boris nunca participaría en un telediario porque no encaja con su personalidad: "no lo creo, eso no porque él es un poco más folclórico" aunque afirmó que es una persona con múltiples talentos: "la verdad es que es muy polifacético".