Carmen Lomana se desdice y ahora afirma que nunca dijo que Victoria Federica estaba enamorada de Roca Rey

MADRID, 25 (CHANCE)

Haciendo gala de su espontaneidad y naturalidad ante las cámaras, Carmen Lomana hablaba hace unos días de la relación que Victoria Federica mantendría con el torero Andrés Roca Rey: "Hace mucho que lo sé" confesaba. Un romance sobre el que llevaba semanas especulándose, sobre el que ninguno de sus protagonistas se ha pronunciado por el momento y que, gracias a la socialité - que mantiene una amistad con ambos - se confirmaba de la manera menos esperada.

Unas declaraciones que han levantado un gran revuelo y que ahora Carmen ha querido aclarar en el estreno de la temporada del Teatro Real, asegurando que "yo nunca he dicho ni he oído que sean novios, no tengo ni idea". "Yo dije nada más que ratificar lo que me habías preguntado" apunta, explicando que lo único que dijo fue "que es evidente que se gustaban, pero que eran pareja no". "Yo me imagino que se gustan porque sino no estarían juntos, pero déjame ya" ha añadido, intentando evitar meterse en un nuevo jardín por su sinceridad.

Una noche única en la que coincidió con los Reyes y en la que la leonesa pudo hablar con sus Majestades aunque, enigmática y con una sonrisa, ha dejado en el aire qué le contó Doña Letizia: "Son cosas de chicas". "Consejos de moda no me ha pedido porque ella va maravillosa y llevaba hoy un vestido francamente bonito. Está ideal, cada día mejor, y el Rey impresionante" ha reconocido.

Como no podía ser de otra manera, hemos preguntado a Carmen por el divorcio confirmado de José Ortega Cano y Ana María Aldón y a la grave crisis entre Eva González y Cayetano Rivera - que viven separados desde hace meses -, dos de las noticias del momento sobre las que Carmen también se ha pronunciado: "Que tristeza, este año todo el mundo se separa, pero a mí no me tiene que parecer nada. Me da igual. Yo quiero nuevas bodas, estoy harta de que todo el mundo riña". "De lo de Eva y Cayetano no tenía ni idea y me ha sorprendido mucho, me encantaban" reconoce.