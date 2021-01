Carmen Lomana desmiente que Paloma Cuevas haya rehecho su vida con Ángel Villamor

MADRID, 30 (CHANCE)

Carmen Lomana ha dado la bienvenida a 2021 repleta de trabajo y, con la amabilidad que la caracteriza, se ha pronunciado sobre uno de los rumores que coparon más titulares a finales de 2020, la supuesta relación que Paloma Cuevas habría iniciado en los últimos tiempos con el doctor Ángel Villamor. La socialité, amiga de la ex de Enrique Ponce, ha desmentido dicho romance, asegurando que la valenciana y el médico del Rey Juan Carlos son tan sólo amigos.

- CHANCE: Felices fiestas Carmen, ¿qué tal?, ¿Cómo lo llevas?

- CARMEN: ¿Qué cómo lo llevo? Pues muy bien, ya ves tú.

- CH: Queríamos preguntarte como amiga que eres de Paloma, ¿te sorprende esta relación con el doctor Villamor?

- CARMEN: Pero no está confirmado para nada.

- CH: ¿Y tú nos puedes confirmar algo? ¿Te ha comentado algo?

- CARMEN: No, no. Yo creo que son amigos desde hace mucho tiempo. Son del grupo de amigos de salir, se conocen hace ni te cuento pero yo no creo que tengan una relación sentimental, pero vamos tampoco estoy metida en su vida pero estoy casi segura que no.

- CH: ¿Tú la ves con ganas de enamorarse?

- CARMEN: Pues yo creo que en este momento ninguna, tiene ganas de estar con sus hijos, de organizar su vida de soltera de separada y de estar tranquila.

- CH: ¿De lo que tendrá ganas es de que le firmen el divorcio ya no?

- CARMEN: Pues supongo, lo que pasa es que debe de haber muchas cosas que eso ya son temas de abogados ¿no? Pero claro que tiene ganas. Yo creo que cuando llega un momento así los dos deben de tenerla.

- CH: ¿Cómo te encuentras tú?

- CARMEN: Yo fenomenal. Todos estamos diciendo ya que pase y tenemos muchas expectativas buenas de que a poco que se arregle lo del covid todo va a ir mucho mejor.