Carmen Lomana desvela la existencia de una nueva amante de Bertín Osborne. ¿Hablará públicamente de su relación?

MADRID, 2 (CHANCE)

La vida sentimental de Bertín Osborne no deja de acaparar titulares y los frentes se le acumulan al artista. Tras el testimonio de Encarna Navarro revelando que mantuvo una relación de amistad con él durante 15 años en los que no faltaron los encuentros esporádicos de carácter íntimo, Fabiola Martínez ha dado un golpe sobre la mesa.

La venezolana ha dejado claro que ella no era consentidora de las presuntas deslealtades del que fue su pareja durante 2 décadas y ha sentenciado a Bertín en una entrevista en la revista 'Lecturas' que no ha dejado a nadie indiferente: "Si fue infiel, él ensució nuestro matrimonio" ha asegurado.

Mientras tanto, Gabriela Guillén, con la que se convertirá en padre de su sexto hijo -el primero para ella- a finales de año, guarda silencio, aunque se especula que su relación con el presentador es escasa y que no lo está pasando bien.

Y, mientras Chabeli Navarro continúa hablando en los platós del romance que vivió supuestamente con Bertín -ahora ha revelado que Fabiola la llamó por teléfono cuando se quedó embarazada del artista en 2021 para mostrarle su apoyo- Carmen Lomana sorprendía hace unos días al contar en 'Espejo público' que ella conoce a otra mujer que habría mantenido una relación con el cantante de rancheras cuando estaba casado con la venezolana.

Un 'affaire' sobre el que la socialité prefiere no dar ningún detalle porque, como deja claro, "aunque pueden salir muchas personas hablando y yo conozco mucho a una en concreto, Bertín es muy amigo y no es mi guerra, ni mi historia ni me importa. Pero tampoco puedo decir nada".

Una nueva amante cuya identidad no ha trascendido y Carmen cree que tampoco trascenderá: "No creo que ella lo cuente". "No sorprendería porque no la conoce nadie, no es una persona famosa aunque la conocen en según qué círculo y tampoco interesa demasiado..." añade, sin darnos ningún pista de esta señora que habría tenido algo con Bertín.

A pesar de su amistad con el cantante, la tertuliana cree que la culpa de que sus supuestas examantes hayan dado su testimonio en diferentes platós. "Por favor Bertín, ten cuidado. No por salir porque puede salir con quien le dé la gana, sino porque se queden embarazadas... hay gentes que no sabes. Estas novias o lo que sean quieren sacar mucho jugo al salir con alguien tan conocido como él. No lo entiendo en personas mayores, con todos los métodos que hay que se queden embarazada y luego: - ¡Qué horror!" no sé o mira no es mi problema" sentencia muy crítica con la actitud de Osborne.