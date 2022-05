Carmen Lomana desvela si Miguel Bosé está viendo 'Supervivientes 2022'

MADRID, 26 (CHANCE)

Carmen Lomana fue una de las invitadas especiales en la 'Sálvame Fashion Week' y lo cierto es que su presencia fue de lo más divertido... aunque siempre que colabora en un programa de televisión nos quedamos embobados y con ganas de más. Después de disfrutar de una noche de moda, la empresaria ha salido de su casa este jueves y ha acudido a la plaza de toros de Las Ventas con una amiga.

"Qué divertido, que show, hicieron una producción muy buena" nos confesaba Carmen cuando le preguntábamos por la noche de este miércoles y nos aseguraba que nunca desfilaría: "No, nunca he podido, soy muy tímida para eso". Le hemos pedido que se moje con el mejor y peor vestidos y esto es lo que nos ha dicho: "Me gustaron todos, hasta los que me parecían que no me imaginaba que lo iban a hacer bien, como Carmen Borrego, que está estupenda".

En cuanto a su encuentro con Rocío Carrasco tras lo críticas que ha sido con su docuserie, Carmen nos ha desvelado que: "No hablé, pero podía haber hablado, si yo no tengo problema... Estuvo muy bien, muy mona, se había quitado el color fucsia"... y es que ya en directo Jorge Javier Vázquez le dijo que tenía que cambiarse de bando.

También le hemos preguntado por el concurso de Nacho Palau y nos ha confesado que le está viendo: "Muy delgado" y nos confirma que Miguel Bosé no está viendo el programa: "No, te puedo asegurar que no porque he hablado con él" porque: "Le da igual, vive en México como una vida paralela".

Carmen se muestra de lo más interesada por el almuerzo en Zarzuela con el emérito: "Oye es que ese almuerzo habría que verlo, es como divertido todo, que si Letizia ha ido, que si no ha ido...", pero no quiere desvelar qué le parece la supuesta mala relación entre la Reina Letizia y Don Juan Carlos: "Esos son problemas de familia y no tienen por qué contarlos a nadie".

La empresaria no nos responde a si es cierto que ha encontrado de nuevo el amor, pero su acompañante nos asegura que: "Me ha dicho que no" y Carmen confiesa que no tiene ganas de enamorarse: "Ninguna, bueno de enamorarme sí, pero no de tener novio", pero parece que tiene ganas de que llegue el verano "para ligar".