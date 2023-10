Carmen Lomana desvela que lo mejor que puede hacer tras el susto es retomar el trabajo

MADRID, 11 (CHANCE)

El pasado domingo, Carmen Lomana se enfrentaba a uno de los momentos más surrealistas de su vida: dos encapuchados asaltaron su residencia en el madrileño barrio de Chamberí cuando ella se encontraba en el interior. Tal y como ella misma comentaba a los medios de comunicación, en cuanto vio a los ladrones, se encerró en la cocina y llamó a la seguridad de su edificio.

Este testimonio ha levantado muchas opiniones, sobre todo de gente que no se cree que esto haya ocurrido de verdad. Para ellos, Carmen tiene un mensaje: "Yo creo que una persona con dos dedos de frente y que me conozca puede pensar qué estupidez. Nadie, ni el más friki, hace un montaje así, es ridículo. Creo que me conocéis desde hace mucho tiempo y solo pido que la gente que lo cuestiona, no le ocurra nunca".

A pesar del susto que recibió, la colaboradora de televisión nos comentaba que está 'agradecida' de que sus ladrones no le hicieron nada: "Pero muy bien, pero yo no me quejo de mis ladrones. ¡No me han hecho nada! Me podrían haber dado una paliza o algo, pero yo creo que cuando me vieron se asustaron".

Recuperada del susto, Carmen nos comentaba que "lo mejor que puedes hacer es venir a trabajar" ya que entrar en rutina le hace estar "mucho mejor que ayer, dando gracias y siendo consciente de la suerte que he tenido que no me ha pasado nada".

Por último, le hemos preguntado si Antonio Gutiérrez, la persona con la que se le ha relacionado estos últimos meses, y nos ha confesado que "está navegando por Cataluña estos días" y, por tanto está alejado de ella.