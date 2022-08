Carmen Lomana disfruta del verano en Marbella pero lejos de su pareja

MADRID, 15 (CHANCE)

Carmen Lomana fue otra de las grandes protagonistas de la gala solidaria de Starlite en Marbella. Como todos los veranos, la empresaria pasa sus vacaciones en la ciudad, donde desconecta de la gran ciudad.

Durante su estancia en la Costa del Sol, Carmen aprovecha para reunirse con amigos y acudir a grandes fiestas: "La verdad es que a restaurantes no he tenido casi tiempo de ir, he estado en el patio porque he tenido todo invitaciones en casas. En Marbella se hace mucha vida dentro, muchas fiestas muy divertidas".

La diseñadora asegura que le encanta ver la ciudad llena de gente y confiesa que se considera una más: "Está que arde, en todos los sentidos: de calor, de gente... Pero muy bien. El verano en Marbella tiene que ser muy animado y con mucha gente. Yo me considero marbellí".

Carmen Lomana asegura que se encuentra muy bien con su pareja a pesar de estar viviendo sus vacaciones por separado: "Yo estoy muy bien, está en la Toscana, imagínate".