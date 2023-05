Carmen Lomana explica cómo se encontró el tumor en la parótida

MADRID, 11 (CHANCE)

Carmen Lomana ha confesado este jueves en 'Espejo Público' que hace una semana fue operada de un tumor en la parótida que se descubrió ella misma el pasado verano y al que no le dio nada de importancia. Sin embargo, los médicos vieron oportuno intervenir porque "era un tumor muy grave. Si no se coge a tiempo hace metástasis en el cerebro".

Tras llevarlo en secreto, la colaboradora de televisión ha decidido contarlo esta mañana ante las cámaras para concienciar de lo importante que es no dejar pasar nada 'anormal' que descubramos en nuestro cuerpo. A la salida de 'Espejo Público', los medios la esperaban para que nos contase con más detalle cómo ha sido todo.

"Me estoy recuperando fenomenal, estoy muy bien" confesaba la 'Socialité' y aseguraba que "he sido muy dejada", ya que se lo vio en verano "y no hice ni caso... pensé que era algo de grasa y como no duele, es muy traidor, pues...".

Sin embargo, Carmen decidió ponerse en manos de profesionales y en cuanto le dijeron que se trataba de un tumor supo que había que actuar de inmediato. Eso sí, no se derrumbó en ningún momento porque "tengo mucha fuerza mental" y además "fue todo súper rápido".

Es uno de los cáncer más desconocidos, pero también uno de los más "graves porque el cáncer de parótida es uno de los más agresivos". Ahora, Carmen sabe que es benigno, pero le darán todos los resultados la semana que viene: "el miércoles lo sabré, pero el 90% es benigno" y a partir de entonces, tendrá que seguir con su vida normal: "no tengo que hacer nada, lo que hago siempre, una vida sana y que no me de el sol".

La colaboradora nos ha contado que el día de la operación "yo recé y le dije a Guillermo 'Willy, no me hagas esta faena que yo estoy muy bien, júntate con quien te encuentres para que salga todo muy bien'" y fue al entrar al quirófano cuando se rompió por completo: "me rompí cuando entré en quirófano, pero el equipo médico ha sido tan maravilloso, me pusieron música para dormirme".

Por último, Lomana ha querido tener unas palabras para recordar a Cristo Báñez, el diseñador andaluz que fallecía el pasado martes: "qué pena, qué pena tan grande, si yo he estado con él en 'We love flamenco' y era genial, yo le quería y él a mí también, sin tratarnos tanto y tanto porque yo no vivo en Sevilla... ya habéis visto lo querido que era, era muy divertido".