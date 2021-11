Carmen Lomana. ¿Ha recibido un toque de Casa Real tras sus palabras sobre el físico de la Infanta Sofía?

MADRID, 5 (CHANCE)

Carmen Lomana ha sido uno de los rostros conocidos que han querido apoyar con su presencia a Nieves Herrero en la presentación de su nuevo y esperado libro, 'El joyero de la Reina'. Tan elegante como de costumbre con un sofisticado vestido negro, la socialité ha confesado su gusto por las joyas y ha analizado el momento que vive actualmente la Familia Real, a quien no ha dudado en mostrar su apoyo.

Consciente de la polémica que se creó por sus palabras sobre el físico de la Infanta Sofía - Carmen comentó en 'Espejo público' que creía que la hija menor de los Reyes no debía llevar un vestido tan corto en el Día de la Hispanidad porque sus piernas eran 'un poco gordas' al no parecerse a Doña Letizia sino a 'la otra familia', en referencia a los Borbón - y después de pedir perdón públicamente por ello, la colaboradora ha dejado claro que no ha recibido ninguna presión de Casa Real para matizar sus palabras. "A mí nadie me ha dado ningún toque, pero me di cuenta que quizás podría haber molestado y pedí disculpas". "Se saca de contexto, ahora vivimos en una cultura de titulares, a veces es complicado", se ha justificado, ya que su intención no fue en ningún caso meterse con la nieta menor de los Reyes Eméritos.

Pero centrándonos en el 'joyero de la Reina' como el nombre del libro de Nieves Herrero indica, Carmen cree que a Doña Letizia "no le gustan demasiado las joyas, aunque últimamente se está poniendo más y me parece que en los momentos importantes de la institución debe llevarlas, para eso tiene las joyas que se llaman de pasar. De pasar de una reina a otra".

Desvelando que "hay tensión" entre la mujer de Felipe VI y la Reina Sofía - "es algo que todos vemos y que no debe ser fácil sobre todo para la Reina Sofía", afirma - Lomana prefiere no hablar de la familia real, aunque sí dedica unas palabras de apoyo a los actuales monarcas: "Son un plus, son un activo para España, lo están haciendo muy bien". "Creo que la imagen de los Reyes, de nuestro Rey, de Felipe VI, es impecable, lo está haciendo lo mejor que puede y que sabe, es una buenísima representación fuera de España a cualquier sitio que va, tiene totalmente todo mi apoyo", apunta.

Y hablando de la familia Real, hemos aprovechado para preguntar a la socialité por las amenazas que la exnovia de Froilán, Mar Torres, recibe en redes sociales. "Es una niña buenísima, yo la adoro", confiesa, sin entender cómo la gente puede meterse con su físico "si es un cañón". "Eso es envidia. No soporto a esta gente", añade, antes de contarnos qué le parecen los rumores que relacionan a Bertín Osborne con la explosiva Chabeli Navarro. ¡Dale al play y no te pierdas sus palabras sobre el presunto affaire del cantante con la ex de Kiko Rivera!