Carmen Lomana habla sobre Ainhoa Arteta y Matías Urrea

MADRID, 18 (CHANCE)

Mucho se está hablando estos días del estado emocional de Ainhoa Arteta, sobre todo desde que su exmarido, Matías Urrea, hablase públicamente del infierno que supuestamente vivió con ella. Muchos rostros conocidos que han conocido a la pareja se han posicionado de un lado o de otro, en este caso hemos hablado con Carmen Lomana y nos ha mostrado su más sincera opinión sobre este tema.

Carmen Lomana, amiga de Ainhoa Arteta y que fue una de las invitadas a la boda con Matías Urrea: "Bueno, esto ya se veía venir... me refiero a la separación, no me refiero al problema de salud, pero lo tremendo es que se ha desencadenado en el peor momento, ¿no? cuando ella está fatal". La socialité asegura que no entiende cómo la artista puso a su expareja como representante: "Eso es cierto, nunca lo he entendido porque ella tenía un representante lírico muy bueno y creo que lo peor que puedes hacer es meter a tu marido que es marino de representante, en fin".

En cuanto al supuesto nivel de vida tan alto que llevaría Ainhoa Arteta y al que no podría hacer frente su exmarido, Carmen Lomana sentencia: "no me tires de la lengua". La diseñadora de joyas deja claro que la soprano es quién ganaba más dinero en la relación: "Pero vamos a ver, ¿ahí quien ganaba el dinero fuerte?". Sobre a si están casados realmente: "Pues yo he estado en la boda y me lo pasé muy bien y lo que no hayan firmado pues es problema de ellos".

Lomana también ha sorprendido con unas reveladoras declaraciones en las que deja caer que su relación con Ágatha Ruiz de la Prada no es buena y aclara su ausencia en el desfile de la diseñadora: "Es que no vine, nunca vengo a los desfiles de Ágatha, tampoco me ha invitado, antes si me invitaba, pero da igual porque no tengo ganas de hablar del tema". Al ser preguntada por su enemistad: "No, de eso no hablo. No me interesa. Ni un minuto de mi tiempo".

Carmen Lomana ha presentado como embajadora de la nueva colección de Luxenter: "Me encanta esta colección y estoy muy contenta porque yo soy de joyas y piezas grandes y además estas joyas aunque son tan importantes, son muy asequibles, las puede comprar cualquiera de clase media normal. Me recuerdan a las joyas italianas. Los pendiente son preciosos también, son lo que se llama dormilona pero con piedras".