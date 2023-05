Carmen Lomana, implacable con Enrique Ponce y Ana Soria: "Es una humillación a Paloma Cuevas"

MADRID, 26 (CHANCE)

Totalmente recuperada de la operación del tumor en la parótida que le diagnosticaron hace varias semanas, y visiblemente aliviada después de que los médicos le hayan confirmado que no hay células malignas en la biopsia, Carmen Lomana ha disfrutado de la corrida de Roca Rey, José Mari Manzanares y Emilio de Justo en la plaza de toros de Las Ventas. Una ocasión única para preguntar a la socialité por los temas más candentes del momento: de la comentadísima entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria en 'El Hormiguero' al vestido de novia de Tamara Falcó. Y como siempre nos ha regalado grandes titulares demostrando que no tiene pelos en la lengua y a sinceridad no hay quien le gane.

"La sobreexposición pública era innecesaria, pero cada uno que asuma su vida y sus riesgos" ha sentenciado cuando le hemos preguntado por la entrevista del torero y su joven novia en el programa de Pablo Motos, que como ha revelado Paloma Cuevas "no la ha visto". "No entiendo por qué fueron al programa, porque además hablaron '¡ay! Que no nos ha tratado bien'. Pues que tenga empatía de cómo se debía de sentir Paloma. Si vamos a ver, ninguno de nosotros les ha criticado ni por la diferencia de edad ni porque se hayan enamorado, sino por la sobreexposición que tuvieron en los medios de abrazos, besos, amor... que ni su mujer lo sabía, entonces eso es" añade, definiendo su comportamiento de "una humillación y un dolor enorme lo que le produjeron a Paloma".

Para Ana Soria, un 'recadito': "Se quejó en la entrevista de que la gente hablaba de ella y no la conocía. Chica, claro que no, te conocemos por* Ella no tiene la culpa tampoco, pero sí podía haber dicho 'seamos más discretos'".

Cambiando de tema, Carmen se ha pronunciado sobre las declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada enterrando el hacha de guerra al enterarse de su reciente problema de salud; y asegurando que "yo nunca he sacado el hacha de guerra con ella" ha dejado la puerta abierta a tomarse un café con la diseñadora en un futuro. "La vida es muy larga y habrá de todo, déjala que fluya. Yo le deseo lo mejor. Nunca le deseo a nadie nada malo, nunca" afirma, confesando que si "se da la ocasión" no tendrá problema en vestirse con alguno de sus coloridos diseños.

Y de una 'enemiga' a otra, Isabel Preysler, que se ha convertido en noticia por el reality que protagonizará en Disney+. ¿Lo verá Lomana? Como reconoce, "no creo. Con el de Tamara vi un capitulo y ya me aburrí, pero a mí ya no me sorprende nada". Déjala tranquila, que haga lo que le dé la gana y no me tires de la lengua" ha añadido, evitando revelar qué cree que puede contar en el programa.

Por último, la socialité se ha pronunciado sobre el 'drama' del vestido de novia de la marquesa de Griñón, convencida de que "ha jugado a muchas bandas". "Se habrá quedado con Carolina Herrera, pero como llevará muchos trajes llevará uno de cada una" predice, criticando que la actitud de Tamara "me parece muy poco seria". "Pero la que se casa no soy yo, me aburre ya. Qué hartura. Que se casen de una vez ya, estoy deseando ya" apunta.