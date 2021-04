Carmen Lomana le manda un consejo de estilismo a Julia Janeiro

MADRID, 19 (CHANCE)

Siempre muy polémica con algunos de sus comentarios en redes sociales, esta vez Carmen Lomana ha vuelto a situarse en el punto de mira por su comentario sobre el estilismo de Julia Janeiro que acaba de entrar en la mayoría de edad. "Por favor, como iba esta niña, habría que poner una escuela para enseñar a vestirse a la gente. Un domingo por la mañana a comer, ¿Cómo se puede ir así?" comentó Carmen en la entrada del Teatro Real.Según Carmen, la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique estaría deseando entrar a formar parte del círculo mediático de la prensa cuanto antes: "Tiene 18 años, es una niña... En fin. Creo que quiere llamar la atención, quiere empezar a vivir de los medios. A mí me importa tres, que se lo digan sus padres".En cuanto a los nuevos concursantes de Masterchef Celebrity en el que ella ya participó, Lomana le manda un mensaje a Terelu como supuesta participante en la nueva edición: "Supongo que le gusta cocinar porque está rotunda". Cuando le confirman qu también Cristina Cifuentes o Victoria Abril podrían participar, sentencia: "¿En serio? Pues qué bien, menuda mezcla, estupendo".Aunque la relación entre Carmen y Miguel Bosé siempre ha sido muy buena, en esta ocasión reconoció que el cantante no había estado acertado en su última entrevista con Jordi Évole: "Habrá que respetar a la gente con sus ideas lo único que no ha dado muchos argumentos. En el momento que le pusieron a hablar y que diese argumentos con un científico dijo que no".