Carmen Lomana le manda un consejo a Paloma Cuevas

MADRID, 29 (CHANCE)

La polémica entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas ha afectado a muchos de los personajes públicos de nuestro país que son amigos de la pareja o que por lo menos tenían relación. Y es que muchos de ellos no pueden entender cómo ha ocurrido semejante barbaridad entre ellos dos, otros sin embargo, aseguran que el amor está por encima de todo.

Carmen Lomana se ha convertido en una gran defensora de Paloma Cuevas y ha dejado claro lo poco que le ha gustado la actitud de Enrique Ponce: "Les quiero mucho, a él también, pero él me ha asombrado". Sobre las fotos que ha borrado el torero de sus redes, la socialité opinaba que: "Es lo mejor que podía hacer, desde luego por respeto a sus hijas y a su mujer".

También ha querido dar su opinión sobre la posible boda que podría haber entre Enrique Ponce y Ana Soria: "Ya veremos, porque yo no soy adivina... De momento él está casado y como está casado, él debería tener un respeto y yo no soy nadie para dar consejos". Aunque no sea de dar consejos, sí que ha querido enviarle uno a su amiga, Paloma Cuevas: "Vamos, yo si fuera ella me divorciaba sin dudarlo".