Carmen Lomana se moja sobre la 'ruptura' entre Urdangarin y la Infanta Cristina

MADRID, 17 (CHANCE)

Carmen Lomana siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y lo cierto es que esta noche nos lo ha vuelto a demostrar en la premiere de la película 'Muerte en el Nilo'. La tertuliana no se ha dejado ni un tema en el tintero y lo mismo te comenta qué le parecen las últimas imágenes de Urdangarin y la Infanta Cristina, como el fin de la 'guerra' de reproches entre Rocío Carrasco y su hija.

"Mejor, si Rocío madre hubiera dejado de hacer daño antes y de montar todo esto después de 24 años... no hay derecho al sufrimiento que está generando en tanta gente" nos confesaba Carmen cuando le preguntábamos por las últimas palabras de Rocío en las que aseguraba que iba a dejar a su hija aparte, y añadía: "No va a ser feliz nunca, según ella tiene a todo lo que quiere y veo que sigue igual de infeliz, nunca está preparada para hablar con sus hijos y con nadie, solo quiero show".

La Lomana no entiende cómo ha tenido esta actitud durante tanto tiempo porque, según su opinión, los perjudicados son sus hijos: "Me parece muy injusto por sus dos hijos, no se ha preocupado por ninguno de los dos, y quiere hacer ver que ha sido tan desgraciada que no ha podido preocuparse. Ha tenido todo para ir bien y feliz, sin necesidad de quitarse a sus hijos por medio".

De lo que tampoco ha querido guardarse nada es de Urdangarin y la Infanta Cristina, asegurando que la tienen cansada: "Me ponen de los nervios los dos, me parece fenomenal que se separen, pero que ahora les veamos de la manita y que digan que puede haber reconciliación... me alegraría por los hijos, pero creo que las mujeres tenemos que tener más dignidad".

Sobre las últimas informaciones de los supuestos pasaportes Covid falsos, Carmen Lomana se ha mostrado muy tajante: "No sabes la cantidad de gente que conozco... es engañarse a ellos mismos y engañar a los demás, me parece de lo más bajuno y ruin que se puede hacer, es un peligro, horroroso, no entiendo" y ha concluido asegurando que: "La gente no tiene mucha cabeza, ni valores ninguno".