Carmen Lomana muestra indiferencia al nacimiento del hijo de Gabriela Guillén

MADRID, 3 (CHANCE)

Sin ganas de hablar de la última noticia que ha acaparado todos los titulares de los medios de comunicación, el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén, Carmen Lomana llegaba este miércoles a Madrid tras pasar unos días fuera. Sin pelos en la lengua y con toda la naturalidad que le caracteriza, la Socialité ha mostrado su indiferencia ante la buena nueva.

Carmen le deseaba lo mejor a Bertín y Gabriela tras convertirse en papás: "Pues enhorabuena"... un tema del que ha hablado largo y tendido, pero para el que hoy no tenia palabras debido al malestar que lleva arrastrando desde hace unos días debido a la gripe.

Y es que, tras pasar las fiestas fuera de Madrid, Carmen regresaba a la capital y nos confesaba que "he estado con una gripe horrible, es el primer día que salgo. Estoy deseando llegar a casa".

Con el rostro desencajado, sin ganas de hablar ante las cámaras y cargando con varias maletas de equipaje y aparentemente cansada, Carmen nos pedía que no le preguntásemos nada sobre las pruebas de paternidad de Bertín: "ay no por favor, no me preguntes ahora".