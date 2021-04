Carmen Lomana muestra su opinión acerca de Rocío Carrasco

MADRID, 8 (CHANCE)

Carmen Lomana ha sido otro de los rostros conocidos que se ha dejado ver en la primera jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid otoño/invierno 2021-22 en Ifema. Una vez allí, la colaboradora de televisión ha mostrado su opinión al respecto del documental de Rocío Carrasco, del que todo el mundo habla y del que ella tiene una opinión firme.

Deja claro que ella se posiciona del lado de Antonio David Flores en el enfrentamiento con Rocío Carrasco: "Está clarísimo. Primero no me posiciono, pero estoy diciendo que no me gusta nada lo que estoy viendo, cuando empiece a hablar la otra parte a lo mejor no le va a beneficiar mucho". Sobre lo que está haciendo ella, Carmen comenta: "Me parece que cada uno puede pensar lo que quiera, llorar muchísimo con ella o pensar que ese show después de 22 años a la única que perjudica es a sus hijos, a ella misma. Es la historia de un odio atroz hacia su pareja y querer liquidarla, creo que esto se volverá contra ella, ojalá me equivoque".

Sobre si ella cree que Rocío Jurado le tenía miedo a Antonio David, Carmen se muestra rotunda: "Ningún miedo, a lo que le tenía miedo es a los numeritos que montaban su hija y él o él y su hija. Estaba muy molesta porque rocío era una mujer tremendamente discreta y cuidaba mucho su privacidad, puedes ser una gran artista, pero te gusta tener también tu intimidad".

De las palabras de Rocío Carrasco en las que asegura que la boda de su madre con Ortega Cano fue un error, comenta: "Con qué autoridad moral esta señora puede decir lo que su madre hizo o no cuando ella ha hecho lo que le ha dado la gana toda su vida. Cualquier persona que decide casarse con alguien, no es una mala decisión, es una opción tuya y una opción que en ese momento te hace feliz, luego todos conocemos cantidad de parejas pensando que iban a ser muy felices y no han sido. En este caso en concreto era una pareja que se respetaba y se quería un montón".

Como fan incondicional de 'Supervivientes', armen tiene favorita: "Te podría decir Palito porque la quiero mucho, a lo mejor luego es una pésima superviviente pero no creo, es todoterreno". Sobre cómo podría vivir Olga Moreno toda esta situación, explica: "Lo único que te salva en supervivientes es la fuerza mental, no venirse abajo. Me da una pena... por otro lado le puede venir bien, cuando llegas allí te metes en un mundo tan diferente y te olvidas, te desprendes de todo lo que dejas y eso a lo mejor también le viene muy bien, es una forma de limpiarse un poco la cabeza de todo esto. Por otro lado puede estar angustiadísima, no sabe lo que pasa, si te dijeran algo sería algo que te libera pero si no te dicen nada... me imagino haber dejado eso como lo ha dejado ella".