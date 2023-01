Carmen Lomana, nuevo dardo a Isabel Preysler: "Vargas Llosa le ha dado mucha vida. Él es animado aunque es mayor"

MADRID, 25 (CHANCE)

Apasionada de la ópera, Carmen Lomana ha sido uno de los rostros conocidos que han asistido este martes al estreno de 'Arabella' de Richard Strauss en el teatro Real. Una cita en la que la socialité volvió a derrochar elegancia con un vestido de encaje negro con falda de vuelo, bolero de piel y sandalias al tono, desafiando las gélidas temperaturas que está haciendo estos días en la capital.

Radiante, y dejando entrever que está nuevamente enamorada con un misterioso "tengo amigos fuertes pero no sabéis quién es porque nunca saco a mis novios", la leonesa no ha dudado en pronunciarse sobre la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, asiduos como ella a los estrenos en el Real aunque, como aventura, será complicado volver a ver a la 'reina de corazones' por allí: "Era él el que la traía aquí, ella nunca había venido a la ópera hasta que empezó a salir con él". "Si lo han dejado será porque no se aguantaban, pero Vargas LLosa le ha dado mucha vida. Aunque era una persona mayor, le ha dado mucha vida. La ha llevado a los toros, a la ópera, la sacaba para aquí, para allá. Él era muy animado, no es cuestión de años" ha asegurado, en lo que podría ser un dardo envenenado a la filipina, con la que nunca ha tenido una buena sintonía.

Experta en realeza, Carmen también ha hablado de las declaraciones de Bárbara Rey confirmando, después de años de rumores, la relación que mantuvo con el Rey Juan Carlos. Algo que aprueba aunque, como destaca, era algo que "sabía todo el mundo". "Se habrá guardado cosas, como es lógico, siempre hay una privacidad que se la larga uno" ha añadido.

Y hablando del Emérito, la socialite ve muy bien que unas imágenes captadas por una televisión griega en el entierro del Rey Constantino hayan demostrado que Felipe VI mantiene una buena relación con su padre y, asegurando que está "segura de que el cariño no se ha ido nunca", apuesta porque de cara a la galería mantienen la distancia "por no hacer daño a la monarquía".

Fan de Victoria Federica y aplaudiendo su elegante aparición en el desfile de Dior en París, Carmen ha criticado sus imágenes en patinete eléctrico junto a dos amigos y apunta que "siendo quien es hay cosas que no debería hacer. Pero ella es muy así, va a lo suyo".

Por último, y a raíz del fallecimiento de Gina Lollobrigida, la socialité ha querido desmentir una vez más que Javier Rigau fuese su trampolín a la fama aunque el viudo de la actriz italiana así lo asegure: "Es un señor muy educado, aunque nos conocimos poquísimo y fui yo la que le invité a él ese día porque estaba solo en Marbella y yo iba con un grupo de amigos. Me dijo 'no tengo con quién ir a la fiesta' y le dije 'vente con nosotros' y ya está. Es una tontería que fuese mi descubridor".