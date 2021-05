Carmen Lomana se posiciona con Ana Obregón y ataca duramente a Antonia Dell'Atte

MADRID, 6 (CHANCE)

Con una de las agendas sociales más intensas y envidiadas de la alta sociedad madrileña, no hay semana que no veamos a Carmen Lomana paseando su elegancia por algún evento, en los que siempre se convierte en una de las protagonistas. Este miércoles la socialité ha acudido al estreno de 'El olvido que seremos' y, con la amabilidad y la franqueza que la caracteriza, se ha 'mojado' sobre alguno de los temas más candentes de la actualidad, como la guerra entre Ana Obregón y Antonia Dell'Atte a causa de Alessandro Lequio, o la docuserie de Rocío Carrasco, con la que vuelve a mostrarse muy crítica.

Feliz con la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid, Carmen señala que "los partidos políticos me dan igual, soy más de las personas y de la gestión. Creo que Isabel lo ha hecho muy bien a pesar de todo. Su mayoría me ha sorprendido y ha sido maravilloso, ella que hace dos años casi no la conocíamos".

El vídeo del día PP triunfa en Madrid, Cs desaparece e Iglesias anuncia su marcha

Muy clara, la socialité carga contra Antonia Dell'Atte por atacar ahora a Alessandro Lequio a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco y considera que "ahora se están subiendo todos al carro, todo el mundo. A buenas horas. Antonia ha estado denunciando estas cosas, me parece fuera de lugar ahora pero que hagan lo que quieran, esto ya es cómo un bucle". "Como hace mucho que no sabía nada de ella, querrá llamar la atención. Viene armando guerra que es lo suyo", añade muy crítica con la demanda que la italiana va a poner a Ana Obregón.

Comentarista de la actualidad rosa en diferentes medios de comunicación, Carmen considera "un rollo" hablar de ciertos personajes "que me dan igual" pero aun así se pronuncia sobre la demanda de Kiko Rivera a su madre y a su tío Agustín: "Muy mal, me parece horrible, todo lo que hace este chico contra su madre no tengo palabras".

Por último, Lomana critica a Rocío Carrasco tras desvelar los aspectos más crudos de la relación con su hija Rocío Flores - señalando que no es legal mostrar una sentencia de una niña de 15 años en un plató - y opina sobre la supuesta traición de Antonio David vendiendo un reportaje familiar a espaldas de los niños el día que se casaba su madre: "Creo que él les ha querido, les ha entendido. Ha salido en Lecturas, pero bueno, quizás no es manipular, es no informar, no se le ocurrió decirle a la niña eso. Todo esto es un negocio, es un juego, es un no sé qué. Ellos sabrán por qué lo hacen"