Carmen Lomana se pronuncia sobre la vacunación de las Infantas Elena y Cristina contra el Covid en Abu Dabi

Sin pelos en la lengua, y con la sinceridad que la caracteriza, Carmen Lomana sale al paso de la polémica por la vacunación de las Infantas Elena y Cristina contra el Coronavirus con motivo de su reciente viaje a Emiratos Árabes para visitar a su padre, el Rey Juan Carlos y, lejos de censurar este comportamiento, habla de la falsa moral de los que critican a las hermanas del Rey Felipe VI.

"Me parece que han hecho lo que hubiera hecho todo el mundo, a ti te invitan a Abu Dabi, vas invitada por el Emir de Emiratos Árabes Unidos y tienes que ir a ver a tu padre cada X tiempo, qué vas a decir", ha comentado la socialité, afirmando que si "les ofrecieron la vacuna, les podían vacunar, qué quieres que digan, que no porque me van a poner verde y a lo mejor hasta dentro de un año me puedo vacunar ni puedo venir a ver a mi padre". "Eso es una doble moral, una falsa moral. Tú te vas ahora a Catar o a cualquier país, a Dubai y te estás 10 días en Dubai y sabes que te pueden vacunar", mantiene Lomana.

En otro orden de cosas, la empresaria también comenta la reciente agresión de Nawja Nimri a dos cámaras cuando regresaba de la Gala de los Goya. Extrañada, Carmen confiesa que "yo la conozco hace tiempo. Es una mujer muy correcta, muy educada, no sé qué le ha pasado pero esa forma de actuar no es de recibo". "Es tremendo, una falta de educación, una agresividad, vamos que nos ha fastidiado el día de la mujer comportándose así", sostiene la socialité, señalando que "como mujer no ha sido un buen ejemplo".