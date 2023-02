Carmen Lomana quiere mantenerse al margen de la polémica con José Manuel Díaz-Patón

MADRID, 18 (CHANCE)

La polémica entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada no deja de darnos contenido. Este viernes, José Manuel Díaz-Patón entraba en 'Sálvame Diario', a través de una llamada telefónica, y dejaba a entrever que había tenido algo con la Socialité en el pasado, pero que ya había hablado con ella para dejar a un lado la guerra que tiene con su pareja.

Una información que viene desde hace unos días, sobre todo desde que José Manuel le mandaba un mensaje a Lomana desde nuestras cámaras advirtiéndole que no había contado "lo nuestro" y que dejara de decir cosas de su pareja. Ante esto, lo único que ha dicho la susodicha es que está harta de que le metan en polémicas en las que no tiene nada que ver y ha desmentido que haya tenido una relación en el pasado con el actual novio de la diseñadora.

Este viernes, tras disfrutar de la ópera, Carmen dejaba claro que "lo que no se puede es mentir una mentira y que la siga manteniendo y sosteniendo me parece una vergüenza" y reflexionaba ante los micrófonos de Europa Press en exclusiva sin encontrar un motivo razonable sobre el porqué había pasado todo esto: "yo creo que de repente... en fin".

Lomana nos aseguró que conoce a José Manuel desde hace años porque "él es tío de Julián, de mi compadre y le he conocido en casa de Olivia de Borbón y Julián Porras" y se reitera en que no ha tenido nada con él en el pasado: "claro que no son ciertas, lo sabe todo el mundo".

Carmen aprovechaba nuestras cámaras para lanzar un mensaje a Ágatha y José Manuel: "que me dejen en paz que ya es como una pesadilla" y nos confesaba que "tengo la cabeza muy bien, mi vida es muy feliz, pero hay gente que te hace sentirte como estoy hoy, bastante harta". De esta manera, parece que la Socialité quiere dejar de formar parte de esta polémica que se está alargando durante semanas y que, según ella, nada es cierto.