Carmen Lomana sale en defensa del Rey Juan Carlos

MADRID, 10 (CHANCE)

El Rey Juan Carlos vuelve a estar en el ojo del huracán tras los casi 700.000 euros que ha pagado para regularizar su situación con la Hacienda Pública y evitar así un posible juicio por delito fiscal. En uno de los peores momentos para la monarquía en general y para el emérito en particular, Carmen Lomana ha salido en su defensa.

Siempre del lado de cultura, la socialité no se perdió el estreno de 'Giselle' en el Teatro de la Zarzuela de la mano de la Compañía Nacional de Danza. Siempre muy bien acompañada, Carmen demostró que la cultura es segura en estos momentos ya que el teatro es uno de los sitios donde más se respetan las normas de distanciamiento social impuestas por las autoridades sanitarias.

Reconocida amante de nuestro país, la empresaria - elegantísima con un look total black - lució una original bandera de España con brillantes en su mascarilla con la que además mostró su apoyo incondicional al complicado momento que vive el rey Juan Carlos tras realizar un pago de casi 700.000 euros a Hacienda para evitar una causa judicial.

- Hola Carmen qué tal.

- Muy bien, maravilloso ballet. Me ha sorprendido, qué maravilla. La cultura es segura, se respetan muchísimo las distancias, todo el mundo con mascarilla. No conozco a nadie que se haya contagiado en el teatro.

- Qué bien acompañada te vemos.

- Siempre suelo ir bien acompañada.

- La mascarilla que lleva es ideal con la bandera de España, defendiendo nuestro país siempre.

- Claro, es que eso es tener un poco de lo que hay que tener.

- El rey Juan Carlos ha entregado dinero a Hacienda para evitar una causa judicial.

- No me he enterado, he estado todo el día trabajando y luego he venido aquí. Le habrán hecho una regularización o algo así. Yo todo lo que sea poder... no sé, me parece muy duro todo esto, lo que está pasando con el rey emérito. Si con esto consigue que todo se quede tranquilo, yo encantada.