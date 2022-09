Carmen Lomana: "Yo no soy una gran fortuna"

MADRID, 25 (CHANCE)

Hace unos días escuchábamos a Carmen Lomana en el programa 'Cuatro al Día' debatir sobre los impuestos que hay en España y cómo deben afectar a las grandes fortunas. La socialité, que siempre se muestra de lo más sincera ante los medios de comunicación, dejaba claro que ser rico o no es algo muy subjetivo, pero además arremetía: "Ya se ha encargado Hacienda de que nunca sea una gran fortuna en España".

Nos hemos encontrado con Carmen Lomana en la boda de sus amigos, Euprepio Padula y Michel, y nos ha desmentido que vaya a irse de España por problema con Hacienda, pero deja claro que "yo no soy una gran fortuna, se han encargado ellos de que no lo sea".

En cuanto a Susanna Griso y su nuevo novio, Íñigo Afán de Ribera, nos asegura que le parece espectacular: "qué novio más guapo, estupendo, estaba en la fiesta en Sevilla". Al conocer que anteriormente había sido novio de Anne Igartiburu, se limita a decir que: "pues mira será muy atractivo y tendrá mucho encanto, él está estupendo y Susanna es un cañón".

Le informamos que entre los invitados se encuentra Ágatha Ruiz De La Prada, contra la que arremetió recientemente asegurando que está sedienta de portada, pero en esta ocasión, se muestra diplomática y se limita a disimular con un poco de sarcasmo que: "me alegro de verla yo no tengo problemas, los tendrá ella que sí que me cae bien...".