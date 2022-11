Carmen Lomana toma una nueva postura respecto a Esther Doña

MADRID, 18 (CHANCE)

Hace unos días nos sorprendían las declaraciones de Carmen Lomana sobre Esther Doña, asegurando que ésta "tiene unos brotes que se pone como una fiera, se insulta, se autolesiona y luego dice 'Mira lo que me hace este". Unas declaraciones que han llamado mucho la atención y de las que ahora, no quiere hacer ningún comentario al respecto.

De esta manera, la colaboradora de 'Espejo Público' dejaba a entrever el carácter tan difícil que tiene la expareja de Santiago Pedraz y el motivo por el que éste decidiera romper su relación sentimental... pero ahora, no quiere hacer ningún comentario al respecto.

Tras sus reveladoras declaraciones sobre Esther, Carmen se escandaliza cuando le preguntamos por sus afirmaciones: "¡Qué no quiero volver a hablar de esa señora!" y no nos aclara si el juez Pedraz fue quien le comentó que la viuda del Marqués de Griñón se autolesionaba: "No, yo no he dicho eso".

Ahora, parece que Carmen recula cuando le preguntamos por el comentario que hizo llamándola psicópata: "Yo no sé nada. Yo sé cosas que me han dicho"... pero, ¿qué hay de verdad en la información que ha contado la colaboradora y que se ha hecho pública también el pasado miércoles a través de la revista Lecturas?