Carmen Machi, sobre el delicado momento que vive Mónica Cervera: "Eso no tiene nada que ver con la profesión"

MADRID, 15 (CHANCE)

Sin parar de cosechar éxitos gracias a la última creación de Los Javis, 'La Mesías', Carmen Machi se mostró más que agradecida con ellos con los que tiene una gran relación de amistad. En esta ocasión la actriz acudió al concierto organizado por 'Stella Maris' en el Teatro Calderón de Madrid donde habló del complicado momento que vive su compañera de profesión Mónica Cervera."Eso no tiene nada que ver con la profesión, es una cuestión personal de alguien, nada más. No tiene nada que ver, no sé qué decirte, desconoce los antecedentes" comentó sobre la situación que traviesa la actriz. Con una larga trayectoria profesional a su espalda, Carmen aseguró que para ella lo más complicado de la profesión es no trabajar: "Es duro no trabajar, trabajar no es duro. En nuestro oficio trabajar es el premio continuo y levantarte por las mañanas con la ilusión, es muy gratificante nuestro trabajo, francamente".Abrumada por el gran éxito que ha tenido la serie y la repercusión que se ha creado en la calle, Carmen reconoció que es una privilegiada de poder formar parte de un elenco tan epsecial: "Durante el proceso supimos que estábamos haciendo algo verdaderamente grande pero no sabíamos hasta qué punto íbamos a tener todo el apoyo, los comentarios, el mundo fan que se ha generado, yo la primera, estamos ante un fenómeno a nivel creativo y bueno, estamos tremendamente felices".