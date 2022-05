Carmen Maura abre su corazón al recibir el Premio Platino de Honor

MADRID, 1 (CHANCE)

Carmen Maura está viviendo uno de sus mejores momentos al ser homenajeada con el Platino de Honor después de una trayectoria intachable delante de las cámaras. El presidente de Egeda y Premios Platino, Enrique Cerezo destacaba hace unos días la trayectoria de la actriz: "me hace especialmente feliz que seas nuestro premio de honor este año".

La actriz recordaba su trayectoria como actriz, una profesión que le ha sido "mucho más fácil" de llevar que "todas" las otras "cosas de la vida". Maura ha incidido en lo "bonito" y "divertido" que ha sido para ella ejercer como actriz, una profesión que le ha regalado "momentos maravillosos" como el galardón que ahora se le otorga y por el que ha reivindicado el Cine Iberoamericano.

"La mayor satisfacción de hacer películas es que la gente las vea, pero muchas veces no pasa eso", ha criticado, para señalar que "antes era fácil" que se transmitiesen las producciones de estos países porque "había productores que ponían pasta" y añadía "pero ahora si no tienes una tele no. Me frustra mucho".

"Se me parte el alma", ha añadido también al respecto, si bien ha confiado en que los premios platino pueden "ayudar mucho" en que se compartan más las películas y series de países iberoamericanos en España. En su carrera, se ha encontrado un camino "sencillo" y "lleno de golpes de suerte", ha celebrado, "en contraposición" con su "vida complicada", en la que ha metido "muchas veces la pata sobre todo al seleccionar los hombres y como madre". Respecto al director Pedro Almodóvar, con el que ha trabajado varias veces desde sus inicios, ha recordado que ambos se hicieron "mucho bien" como amigos y en sus carreras, las cuales son de las más reconocidas del cine español