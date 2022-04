Carmen Maura hace un repaso a su vida como actriz

MADRID, 10 (CHANCE)

La actriz Carmen Maura recibía el Premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano este miércoles repasando su trayectoria y recordando, entre otros, sus trabajos con Pedro Almodóvar, una persona "listísima" y con la que se "reía cantidad".

Con muchas ganas de seguir trabajando a sus 76 años, aunque a un ritmo mucho más relajado, Carmen reconocía que la profesión de actriz es muy ingrata con el gran trabajo que requiere la preparación de cada personaje: "Esta profesión tiene cosas ingratas y no basta con hacerlo bien. Por ejemplo, para que te den un Goya tienes que tener un protagonista que todo el mundo haya visto".

Eso sí, tenía buenas palabras recordando su posición: "Me encanta el sitio que ocupo siendo actriz. Ahora, cada vez que llegó a un rodaje le digo al equipo que ya tengo 76 años y que hay que cuidarme como a una viejecita, que miren que no me caiga por las escaleras y esas cosas. Ahora se que si tú haces lo que te pide el director y un poco más, te adoran".

Encantada con el momento personal y profesional que vive, Maura recogió su premio sin poder contener la sonrisa y la emoción en un día tan especial para ella, asegurando que quiere seguir trabajando: "Yo ahora quiero trabajar un poco menos y hacer solo las cosas que me apetezcan, pero está difícil. Y levantarme un poco menos temprano".