Carmen Maura nos desvela qué ha sido lo mejor de rodar 'Mi otro Jon'

MADRID, 22 (CHANCE)

Esta semana se presentaba la película 'Mi otro Jon' y veíamos a el director Paco Arango posando junto a Carmen Maura, Olivia Molina, Macarena Gómez, María José Alfonso, Marisol Ayuso, Enrique Villén y Aurora Sánchez en el Coolrooms Palacio de Atocha. Esta película es una divertida comedia que celebra la vida y que, como todas las películas del aclamado director, es 100% benéfica, con el objetivo de ayudar a niños enfermos de cáncer.

Europa Press hablaba con Maura y nos confesaba que aunque no conocía a Paco Arango "de repente, me llamó para esta película y estuvimos hablando mucho rato, de todo, y le dije 'lo que quieras, vamos'"... desvelando que la convenció desde el minuto uno.

Una relación laboral que ha traspasado la pantalla ya que "para mí, en esta película lo más importante ha sido conocer a Paco Arango" ya que "él me ha transmitido su manera de ver las cosas y me ha yo que sé. Creo que para mí, siempre me acordaré de esta película por eso. Porque además, voy a volver a trabajar con él".

En cuanto a cómo ha sido el rodaje de esta película, Carmen nos confesaba que "súper tranquilo, él es encantador con todo el mundo y luego, el hecho de he conocido muchos niños, he estado con ellos, estuvimos haciendo alguna cosa con ellos". "Es un proyecto maravilloso y lo que hace él con los niños y luego con lo de la Palma" concluía la actriz.

Por otro lado, le preguntábamos a Carmen qué haría si le dijeran que tiene una enfermedad terminal y que le queda poco tiempo y, muy sincera, nos aseguraba que "arreglar un poco la casa, no dejar todo hecho un asco porque tengo la casa demasiado llena de cosas. Digo: menudo follón cuando la palme, pero no, nada así fundamental".

Además, la intérprete nos aseguraba que alguna vez ha pensado en dejar la interpretación ,pero es su profesión la que le da vida: "Hay veces que me dan ganas de decir 'ya no puedo más'. Sé que si dejara de hacer de actriz, probablemente me pondría diez años encima porque me sentaría en una butaca a ver los pajaritos, al campo. Esto, yo me cuido de hacer gimnasia, de intentar que no me molesten mucho, es muy importante protegerte de las incursiones en tu yo. Y luego, lo de hacer lo que me dé la gana un poco. El vivir sola y todo eso".

