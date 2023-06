Carmen Morales confiesa si hay reconciliación con Luis Guerra tras su nueva cita con su exmarido

MADRID, 21 (CHANCE)

Después de 11 años de matrimonio, y tras haber superado una fuerte crisis meses antes, Carmen Morales y Luis Guerra anunciaban su separación el pasado enero. Tal y como confesaba entonces la hija de la inolvidable Rocío Dúrcal, su relación se rompía no por falta de amor, sino por un desgaste en la convivencia. "Ha sido muy difícil tomar la decisión. Nos queremos mucho, no ha pasado nada entre nosotros y no dejaremos de ser una familia" reconocía.

Desde entonces, en cada una de sus apariciones públicas la actriz no ha tenido más que buenas palabras para su exmarido, con el que en las últimas semanas se rumorea que podría haber dado el paso de reconciliarse después de ver al empresario junto al resto del clan en la graduación de la hija de Dorio Ferreira, marido de Shaila Dúrcal.

No ha sido la única 'cita' que han tenido Carmen y Luis en los últimos tiempos, ya que hace unos días les sorprendíamos en una cena de 'parejas' en una conocida terraza de la capital con la hermana y el cuñado de la protagonista de 'Al salir de clase'.

Sin embargo, y aunque por su cercanía con su exmarido podríamos pensar que han retomado su matrimonio, Carmen asegura que ni ha habido reconciliación ni tampoco es algo que se planteen en estos momentos: "No, por ahora no hace falta. Nos llevamos muy bien y ya está".

Mientras el empresario abandonaba el restaurante apresurado apostando por la discreción tras su nuevo encuentro con su exmujer, la hija de Rocío Dúrcal y Junior no ha esquivado las preguntas y ha revelado qué tipo de relación tiene con Luis.

"No hay reconciliación, pero lo que pasa es que nos llevamos muy bien. Nos queremos mucho, y como no ha pasado nada extraño entre nosotros, de vez en cuando quedamos para cenar o para comer" ha asegurado, mientras Shaila, con una sonrisa, ha apuntado que "siempre hemos sido una familia muy unida y siempre hemos estado ahí". "Se llevan muy bien y eso es importante. También son nuevos ciclos, nuevas etapas y Carmen tiene que hacer cosas que le hagan feliz de verdad porque la vida son dos días" ha añadido la cantante.

Reconociendo que les ha "costado" acabar bien porque "cada separación tiene su proceso", Carmen confiesa que sigue "queriendo muchísimo a Luis". "Hemos estado casi 12 años juntos más otros tantos de novios y es una persona maravillosa. Es muy buena gente" asegura, dejando la puerta abierta a una segunda oportunidad en un futuro porque, como admite, "en la vida nunca se cierran puertas".

Una posible reconciliación que Shaila tampoco ve clara porque, como desvela, "ahora mismo les veo muy bien a los dos, sinceramente. Hay veces que estas separaciones vienen bien porque vienen cosas nuevas también, pero lo que más felices les haga". "Siempre vamos a ser familia y eso es lo que más hay que respetar en esta vida. Hay que llevarse bien, hablar las cosas y Dios dirá. Si hay reconciliación perfecto, pero si no, yo creo que también perfecto" explica.