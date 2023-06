Carmen Morales desvela cuál es su relación actual con Luis Guerra

MADRID, 18 (CHANCE)

Después de 11 años casados, y tras superar una grave crisis en marzo, Carmen Morales y Luis Guerra decidían poner punto y final a su relación el pasado mes de noviembre. Así lo revelaba en enero la hija de la inolvidable Rocío Dúrcal en el programa que Toñi Moreno presenta en TVE, 'Plan de tarde', reconociendo lo complicado que fue tomar la decisión de romper su matrimonio.

"Me costó mucho separarme. Ha sido muy difícil después de 11 años. Nos queremos mucho y no ha pasado nada entre nosotros, simplemente el desgaste. Yo estoy bien, no estamos enfadados y no dejamos de ser una familia" confesaba con una sonrisa a pesar de estas atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Ahora, la hija de Rocío Dúrcal ha hablado para nuestras cámaras en exclusiva y nos ha confesado que su relación con él es magnífica, tanto es así que le define como "el todavía mi marido" y explica que "se tienen que poner esas coletillas, en realidad son innecesarias, mi marido, novio, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho estamos aquí juntos mi hijo y su hija también".

La artista nos ha confesado que "ya me he enamorado, pero muchísimo" porque lo que "no tengo ganas de volver a enamorarme, no hay lugar en la vida, no se cierran las puertas tajantemente de nada, no es a lo que necesite ni nada hay amigas que están solteras y están deseando enamorarse yo he estado muy enamorad de luis, no me hace falta".

Por último, la intérprete nos desveló que tanto su hermana Shaila como ella continúan trabajando en un proyecto para homenajear a su madre: "Creo que sí nosotras también estamos ahí deseando poder rendirle ese homenaje que se merece a día de hoy le recuerdan con tanto amor e incluso hijos y nietos... todavía no tenemos fecha pero ahí estamos".