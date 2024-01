Carmen Otte reacciona al perdón público de Juan Ortega: "No le vale de nada"

MADRID, 25 (CHANCE)

52 días después de 'plantar' a su novia Carmen Otte en el altar, y convertido en uno de los personajes más buscados del momento -con permiso de Genoveva Casanova- Juan Ortega ha decidido dar un paso al frente y este miércoles reaparecía públicamente y concedía su primera entrevista tras su decisión de suspender su boda el pasado 2 de diciembre horas antes de darse el 'sí quiero'.

El torero ha visitado la Cadena COPE y ha roto su silencio con Carlos Herrera, confesando que su 'espantá' no fue fruto de un "calentón" o de un "arrebato", sino algo muy meditado consecuencia de problemas que Carmen y él aeeastraban desde hacía tiempo y hasta ese momento habían intentado superar. Sin embargo, el matrimonio es algo tan serio para el sevillano que, llegado el momento pudo más el corazón que la cabeza y decidió no solo anular su enlace, sino también acabar con su relación.

"Carmen es una mujer 10 extraordinaria (...) Al contrario de lo que se puede imaginar la gente, nos seguimos manteniendo mucho cariño y respeto y los dos tenemos mucha paz. Al final ha sido algo por lo que hemos peleado mucho" ha revelado el torero, dejando entrever que no es posible su reconciliación: "Esa pregunta no te la puedo responder. Carmen es una persona a la que quiero mucho y no me podría perdonar volver a hacerle daño", ha confesado.

Unas declaraciones a las que la cardióloga no ha tardado en reaccionar. "Su perdón no le sirve de nada" ha sentenciado el entorno cercano de Carmen en 'TardeAR'. Como afirman, la entrevista de Juan no le ha pillado por sorpresa porque ya había sido advertida por amigos en común de que el torero iba a reaparecer tras su comentadísimo plantón el día de su boda.

El círculo íntimo de la jerezana entiende que el diestro haya roto su silencio y está "agradecido" por las palabras que éste ha tenido con Carlos Herrera tanto hacia su exprometida como hacia su familia. Como reconocen, a la novia le parece "bien" que haya entonado el mea culpa públicamente y que lo haya hecho de una manera elegante, pero tiene claro que sus palabras "no le valen de nada".

Y es que aunque Juan aseguró que se seguían teniendo cariño y respeto, lo cierto es que su relación está completamente rota. "No mantienen contacto, no han hablado y no hay posibilidades de reconciliación. Ella no quiere saber nada de él" han asegurado en el programa presentado por Ana Rosa Quintana.