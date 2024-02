Carmen Tello se mantiene al margen de la polémica de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova

MADRID, 10 (CHANCE)

Juan Ortega reaparece esta tarde ante las cámaras para torear en la plaza de Valdemorillo. Meses después de su 'no boda' y de su comentada entrevista con Carlos Herrera, el diestro retoma así su vida profesional sin mirar atrás y habiendo pasado página de ese plantón por el que ha estado desaparecido más de dos meses.

Muchos han sido los rostros conocidos que han mostrado su opinión acerca de lo sucedido con Juan Ortega y Carmen Otte, pero nunca habíamos podido hablar con Carmen Tello, mujer de Curro Romero, sobre ello. Este viernes el torero recibía un premio taurino y ella nos confesó la buena relación que existe entre su marido y Ortega.

Carmen nos desvelaba que Curro Romero le regaló un capote a Juan Ortega por su enlace matrimonial: "Si le regalo un capote porque Curro le quiso regalar el capote y le hacía ilusión que Juan tuviera un capote porque Juan torea también con el capote como nadie, entonces se identificaba mucho" y dejaba claro que aunque no se celebró la boda, es un regalo igualmente: "Claro, eso es una cosa que ya se ha regalado. Ya las cosas que hayan pasado entre ellos no tenemos ni idea, pero Curro quiere mucho a Juan, le encanta".

También nos quiso aclarar que Juan no es famoso por la polémica de la boda: "Pero Juan Ortega para todos los aficionados es un torero grandioso y además Curro lo admira una barbaridad y él también y le quiere mucho, y se ven para charlar. Pero ya el tema de la boda no me puedo meter".

Aprovechábamos el momento para preguntarle por las polémicas que ha habido estos días sobre el hijo de su recordada amiga, la Duquesa de Alba, y Genoveva Casanova, pero lo cierto es que se quiere mantener al margen: "No tengo ni idea, yo a Genoveva hace mucho que no la veo, a Cayetano si lo vemos cuando organiza la misa de Cayetana pero esas son cosas suyas y de eso no hablamos".

De esta manera, Carmen acudía a la entrega del Premio Tauromaquia por la trayectoria de Curro Romero y explica lo que significo para Curro ese premio: "Si, él estaba organizando lo que iba a decir pero pobrecito lo estaba pasando muy mal entonces decidimos que se escribiera. A Alberto y a mi nos dijo lo que se dijera a la gente y se ha tranquilizado porque los estaba pasando, llevaba una semana que no le salía, que no le salía. Esta encantado porque a él le gusta muchísimo y toda su trayectoria que después de tantos años la gente lo siga queriendo. Que ha pasado 24 años desde que se retiró".