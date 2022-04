Carmen Tello nos desvela por qué no ha salido con su marido en Semana Santa

MADRID, 24 (CHANCE)

Carmen Tello nos aseguraba hace unos meses que ahora era el momento de darse el 'Sí, quiero' con el amor de su vida, Curro Romero, ya que tras la muerte de Concha Márquez Piquer no habría ningún problema al respecto porque recordemos que la cantante y el torero nunca llegaron a anular eclesiásticamente su matrimonio.

Hemos hablado con Carmen Tello este sábado y lo cierto es que nos ha confesado tener parados los planes de boda con Curro Romero y asegura que es por falta de tiempo: "de momento no nos ha dado tiempo todavía para estas cosas". Carmen Tello se pronuncia y da su opinión sobre el encuentro de la Familia Rivera y los Martínez De Irujo la pasada Semana Santa.

También le hemos preguntado a la mujer de Curro Romero qué le pareció que Cayetano y Eugenia Martínez De Irujo se vieran en las celebraciones de Sevilla hace unas semanas y nos confiesa que: "me parece estupendo". También nos ha desvelado el motivo por el que no pudieron asistir ni ella ni Curro Romero a las celebraciones: "sí, no hemos podido salir. Ha estado Curro malo. Ya está bien, gracias a Dios".