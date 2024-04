Carmen Tello, orgullosa de todos los reconocimientos a Curro Romero

MADRID, 4 (CHANCE)

Curro Romero ha recibido emocionado este jueves el XV Premio Taurino de ABC. Rodeado de sus seres queridos y de su mujer, Carmen Tello, el torero no ha querido perderse este reconocimiento por su carrera en la plaza de toros.

Hablábamos con Carmen y nos confesaba que "son muchos años los que ha estado toreando se retiró tan tarde que ahora está recibiendo su cosecha", algo que les hace estar "muy contentos" porque sienten el cariño de toda la profesión: "Los compañeros le admiran, le quieren mucho".

En cuanto a cómo se encuentra Curro en estos momentos, Tello nos explicaba que "ahora está disfrutando de la vida, lleva ya un tiempo, pero lo que pasa que ahora con la movilidad le cuesta" ya que "tiene un parkinson que le está dando la lata".

Aprovechando la presencia de la mujer del torero ante las cámaras, le preguntábamos por la sonada relación sentimental entre su hijo, Enrique Solís, con Vicky Martín Berrocal y... anunciaba que no iba a hacer comentarios: "Bueno, yo de ese tema...".

Carmen nos aseguraba que "ese tema ni lo he hablado con él ni me meto", pero que sí conoce a la diseñadora: "La conozco desde hace muchos años, pero a él no le gusta que hable de esas cosas". Sin querer valorar la relación, explicaba que sus hijos "mayores y que sean felices, no me voy a meter" y, sobre Enrique, concluía: "Si él es feliz yo soy feliz".