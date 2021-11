Carmena aconseja a Díaz abrir su plataforma, ve a Podemos vieja política y cree que Más País no ha hecho nada relevante

Pronostica que las plataformas de la 'España vaciada' transformarán la política y hace que los grandes partidos se vean "un poco amenazados"

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha reconocido en la plataforma que promueve la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, una voluntad cambiar la política aunque ha advertido de que solo podrá recuperar la "semilla del cambio" si concreta sus propuestas alternativas e incorpora muchas opiniones a sus ideas, pues de lo contrario corre el riesgo de ser un "proyecto pobre".

También ha proclamado que Podemos y Ciudadanos se convirtieron en vieja política "casi de inmediato" al optar por el modelo tradicional de partidos y ha proclamado que los nuevos colectivos de la 'España vaciada' generan incertidumbre en las grandes formaciones porque les va a obligar a "evolucionar" y transformarse.

En el caso de Más País, liderado por el diputado Íñigo Errejón y con quien compartió cartel electoral en las elecciones madrileñas de 2019, no se atreve a hacer esta crítica vertida a la formación morada, dado que es un partido que "casi no ha nacido" y que en la "poca vida que lleva no ha hecho nada muy significativo ni diferente". Sin embargo, ha admitido que sí tiene una estructura parecida al resto de formaciones actuales.

Así se ha pronunciado durante la presentación de su nuevo libro 'La joven política', de la editorial Península, en la Casa del Lector de Matadero Madrid, donde ha estado flanqueada por los ediles del grupo mixto Marta Higueras, Felipe Llamas Luis Cueto y Marta Higueras, que formaron parte también de su núcleo más estrecho de su equipo de gobierno.

Durante el acto conducido por la periodista Ana Pastor y en relación a la iniciativa que promueve Díaz y en la que detecta apoyo de otras líderes progresistas como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, la exregidora madrileña ha dicho que ve intención de cambiar la tónica política actual.

DÍAZ DEBE LLEVAR LAS "ETIQUETAS AL BAÚL Y LAS IDEAS AL DEBATE"

Eso sí, ha apuntado que será un avance "muy grande" si propone "alternativas no cerradas" y que debe construirse en base a muchas opiniones y con definición de sus propuestas. "No sé que idea tienen estas mujeres para descender ya a lo concreto", ha apuntado.

Máxime cuando se vive un momento en el que la ideología en la política está "más próximas a las etiquetas" que a los "contenidos", cuando lo fructífero sería transformar las formaciones políticas en núcleos de reflexión donde se escuche a otras organizaciones. Por tanto, ha opinado que el proyecto de Díaz tendrá éxito si va en la dirección de llevar "las etiquetas al baúl y las ideas al debate".

LA 'ESPAÑA VACIADA' AMENAZA A LOS GRANDES PARTIDOS

Sobre todo cuando, a su juicio, en la sociedad española existe un "deseo de cambio" como evidencia el auge de nuevas plataformas y que provoca que las instituciones políticas pasen de la "indiferencia al "desconcierto".

Especialmente ha destacado la irrupción de las plataformas de la 'España vaciada', como 'Teruel existe' o otros movimientos en provincias como Soria o Jaén. Todas ellas han motivado que los grandes partidos de masas se vean "un poco amenazados" porque su gran valor es que han sabido sintetizar "ideologías y miradas" diversas para hacer una conjunción de propuestas con trascendencia en sus respectivos territorios.

De esta forma, la exalcaldesa ha mostrado su simpatía por estas corrientes al entender que es una "manera de avanzar en política interesante", pronosticando incluso que acabaran transformando a los partidos políticos hacia objetivos cada vez "más claros y transversales".

En este punto, Carmena se muestra partidaria en su libro de reflexionar sobre la posibilidad de poder votar "tres o cuatro ideas" de partidos en lugar de depositar el sufragio en una sola sigla, lo que vendría "muy bien para definir proyectos". De esta forma, ha bromeado como caso hipotético que se podría elegir un 25% de las propuestas del PP y un 75% del PSOE.

"SEMILLA DEL CAMBIO" ENTERRADA "EN EL BARRO"

Respecto a Podemos y Ciudadanos, Carmena ha diagnosticado que se convirtieron "muy rápido" en los partidos tradicionales al envejecer "casi inmediatamente" al optar por la estructura de una formación clásica.

No obstante, ha subrayado que pese a esa deriva la "semilla del cambio está ahí", pero ahora "enfangada" por el "barro" de "absoluta confrontación" política. Por eso, ha deseado que las posiciones de Díaz, Colau u Oltra puedan recobrar ese impulso primigenio.

Por otro lado, ha definido a Vox como un grupo "extremo muy arcaico", exponente de lo que se ha denominado "trumpismo" y empeñado a "parar el progreso".

CRITICA LA POLÍTICA ENTENDIDA COMO CARRERA PROFESIONAL

Además, la exalcaldesa de Madrid ha criticado que el Parlamento se haya convertido en un "lugar de espectáculo" y ha diagnosticado como un problema de la política su concepción como "carrera profesional", pues ello obliga a "ganar elecciones" y "obtener cargos" como forma de vida, con la consiguiente "tensión" a la hora de confeccionar las listas.

En su lugar, ha defendido volver a un ejercicio de la política entendida como una "responsabilidad moral" temporal, en la que un cargo está siete u ocho años pero luego "tiene otra vida, otra profesión". "Eso enriquece muchísimo, da otra rotación de la política más relacionada con la vida", ha argumentado Carmena.

También ha abogado por aplicar algún tipo de sanción a aquellos representantes públicos que incurran en el insulto, así como reflexionar sobre la utilización de la "mentira" en los políticos, dado que se les debe exigir obligación de veracidad al igual que los periodistas.