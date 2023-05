Carola Baleztena, amiga de Alejandra Rojas, reacciona con incredulidad a su separación de Beltrán Cavero

MADRID, 10 (CHANCE)

En el ojo del huracán tras ser señalada como la presunta hija secreta del Rey Juan Carlos -algo que ambos han desmentido tajantemente- Alejandra Rojas se ha convertido en noticia, además, por el delicado momento personal que atraviesa. Tal y como asegura el portal 'Vanitatis', la socialité estaría en trámites de separación de su marido, Beltrán Cavero de Carodelet.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2018 después de un año de discreta relación y que tienen un hijo en común de tres, Pepe, habría tomado hace unos meses la decisión de emprender caminos separados al tomar conciencia de que su relación no funcionaba. Por el momento, continúan viviendo juntos en la finca que el empresario posee en Toledo, aunque Alejandra ya estaría buscando piso en Madrid para mudarse con su pequeño y comenzar así una nueva etapa lejos de su hasta ahora marido.

Una información sobre la que sus protagonistas guardan silencio y sobre la que ahora se ha pronunciado Carola Baleztena, amiga de la modelo y una de las invitadas a su romántica boda con Beltrán, reaccionando con incredulidad a la noticia de su separación: "La quiero mucho y a él también, pero no sabía que se separaban. No tengo ni idea, pero vamos, no creo, no creo".

"Acabo de hacer con ella una cosa muy bonita y muy guay y es una tía divina. A Beltrán le quiero mucho, es una familia maravillosa y Pepito y todo" ha añadido, pidiendo respeto por la privacidad de Alejandra en estos delicados momentos. "Pobrecita, dejadla tranquila, que menudo sopetón le habéis pegado o le han o le habéis, entre todos. Pobrecita. Si el día de mañana se separan, que lo digan ellos pero que no lo digan otros porque también decían que era 'Menudo Cristo se ha montado' y mira lo que ha pasado. Mejor que lo digan ellos, si lo van a decir y si no, pues nada" ha asegurado.