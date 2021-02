Carola Baleztena, muy ilusionada con su próxima maternidad

MADRID, 28 (CHANCE)

Emiliano Suárez y Carola Baleztena están viviendo uno de los momentos más especiales de su vida tras haberse dado el 'Sí, quiero' hace unas semanas. Más bien, fue una formalización legal de su compromiso, ya que la celebración que hicieron hace años no tenía ninguna validez.

El propio empresario nos confesaba hace días cómo se encontraba Carola tras anunciar públicamente que estaba embarazada y nos aseguraba que muy ilusionada: "Bien, el embarazo todo bien, en principio todo bien, expectantes, ya queda muy poquito". Bien, nosotros hemos podido hablar con la propia protagonista de esta historia y nos ha contado todo tipo de detalles de este embarazo.

"Siempre es una incertidumbre, pero de momento todo va bien" nos confesaba Carola cuando le preguntábamos sobre si tiene miedo al parto, pero lo que sí que nos ha querido desvelar es cuando veremos la cara de su próxima hija: "A mediados de abril", por lo que si no hemos calculado mal está de siete meses.

La pareja aún no tiene ni idea del nombre que le van a poner a su hija: "No sabemos, no tenemos ni idea" y es que son muchas las cosas que tienen que hablar y pensar antes de que Carola se ponga de parto.