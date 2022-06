Carolina Cerezuela, encantada con su nuevo proyecto junto a Christian Gálvez

MADRID, 18 (CHANCE)

Hace unos días conocíamos la gran noticia de que Christian Gálvez y Carolina Cerezuela presentarán el nuevo concurso de Telecinco 'Esta noche gano yo', un formato donde al parecer también se había contado con Almudena Cid... pero esta habría rechazado por no coincidir con su exmarido.

Hemos hablado con Carolina Cerezuela y nos ha confesado no saber si son ciertos los rumores que indican que Almudena Cid ha rechazado trabajar en su nuevo programa por evitar estar junto a su exmarido: "Yo no tengo ni idea, la verdad. No lo sé". Eso sí, se muestra encantada de este nuevo proyecto laboral y con muchas ganas de empezar a grabarlo.

La presentadora está feliz de poder trabajar junto a Christian Gálvez: "Ha sido un placer volver a verle y volver a trabajar con él". Su amistad se remonta a hace varios años cuando coincidieron en plató, ahora pueden volver a disfrutar de la complicidad que tienen delante de las cámaras: "Bueno, con Christian es que lo conozco hace un montón de años, es un amor, es encantador... tenemos mucha complicidad trabajando, nos entendemos muy bien y es maravilloso".

Carolina Cerezuela prefiere quedarse al margen de la paternidad de Rafa Nadal: "Yo creo que los protagonistas, que son ellos, están tomando una posición. Cada uno lleva sus cosas o asuntos personales como quiere". Y es que quiere mantener la intimidad del jugador de tenis y deja que sea él y Xisca Perelló quienes den más detalles: "Es un matrimonio al que quiero un montón y creo que son ellos quien tienen que hablar de sus cosas y de sus noticias" y añade: "Creo que no es un tema que los demás, yo por lo menos, no deba hablar, ni comentar ni opinar".

Junto a Jaume Anglada, agradece poder participar en las 'noches de verano en el monte del pilar' y fomentar la música: "Que los ayuntamientos como el de Majadahonda estén potenciando, de manera gratuita, la música para la gente que vivir aquí o que se quiere acercar, me parece una iniciativa maravillosa, que hay que seguir apoyando y fomentando".