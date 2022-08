Carolina Cerezuela recibe el título de "Mallorquín del verano 2022'

MADRID, 6 (CHANCE)

Carolina Cerezuela ha recibido el título de 'Mallorquín del verano 2022'. Con un vestido largo de color blanco y tirantes, llegaba acompañada de Carlos Moyá. Con mucha ilusión, agradecía el obsequio de la estatuilla con forma de palmera y posaba con ella mordiendo las hojas, como si fuera Rafa Nadal.

"El que nace aquí sueña con volver. Yo no soy nacida aquí pero la siento como si fuera mía. Estoy feliz con este reconocimiento y me dicen mérito pero es un placer estar en Mallorca, mérito ninguno", ha reconocido la actriz, muy orgullosa.

Asegura que su premio lo dejará junto a los de Carlos Moyá, haciéndole la competencia: "Le voy a hacer a moyita competencia con los suyos. En el salón de casa, en la librería, voy a hacer un huequecillo y voy a colocar el mío".

Hablando de Rafa Nadal, Carolina confiesa que está demasiado ocupada con sus propios hijos como para darle consejos a él y a Mery Perelló: "Tengo lío con mis tres niños, mi marido, la familia y el verano como para ocuparme de dar consejos a los demás".

Defiende que deben hacer vidas separadas y no puede hablar de la vida privada de sus amigos ya que no son temas que a ella le influyan: "Cada uno tiene que hacer su vida, ser feliz. Además, son temas que, evidentemente, con todo el cariño y la cercanía del mundo, pero no me compete y no puedo hablar de ello".

Por su parte, la actriz descarta volver a ampliar más la familia: "¿Yo? Pero si yo ya tengo los deberes súper hechos. No, yo tengo tres y qué va. ¿Ahora que vuelvo a la tele? Hombre no, ahora no".

Prefiere centrarse en su nueva etapa televisiva, algo que ha recibido con añoranza y que le encantaría repetir: "Sí es verdad que el programa me ha dejado ese paso hacia delante en la tele, me ha dejado un sabor muy rico como para querer repetir. Me ha despertado esa adrenalina de volver a la tele".

Agradece poder ver su última aparición en pantalla con sus hijos y compartir ese momento con ellos: "Ha sido súper bonito. Con ese programa gano yo porque me ha abierto y me ha ofrecido situaciones súper bonitas con mis hijos. Son más conscientes, antes eran más pequeños".

Defiende que ella no es deportista aunque su marido sí lo sea: "Todo el mundo me dice: 'Tú que haces deporte, que eres deportista'. No, el que es deportista es mi marido, yo no hago deporte, no soy sedentaria pero no me machaco en el gimnasio. Me encanta el senderismo, caminar por el mar, pero no soy deportista, no me considero deportista".

La actriz ha aprovechado la ocasión para posar con el resto de colaboradores y organizadores del premio, así como con su madre, que le ha acompañado en un día tan especial.