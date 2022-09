Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva, se pronuncia sobre su compromiso con Tamara Falcó

MADRID, 23 (CHANCE)

Empiezan las reacciones al compromiso matrimonial de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Horas después de que la enamorada pareja anunciase la feliz noticia a través de sus redes sociales, era la Marquesa de Griñón la que revelaba en 'El Hormiguero' los primeros detalles sobre la que promete convertirse en la boda de 2023.

Así, además de contar que su novio le pidió matrimonio mientras cenaba una sopa el día que cumplían dos años de relación, la hija de Isabel Preysler ha adelantado que será el 17 de junio, y en el palacio El Rincón donde Íñigo y ella se conviertan en marido y mujer, algo que no puede hacerla más feliz.

Una felicidad que comparte su futura suegra, Carolina Molas, que se ha pronunciado muy ilusionadasobre el compromiso matrimonial de su hijo y Tamara Falcó: "Estamos muy contentos, muchas gracias".

Muy discreta, la madre de Íñigo Onieva ha evitado entrar en detalles sobre cómo fue la pedida de mano, aunque sí ha asegurado que "claro" que sabía que el empresario tenía previsto pedirle matrimonio a la Marquesa de Griñón, aclarando que la pedida de mano no ha tenido lugar en el palacio El Rincón como se ha dicho: "No fue en El Rincón, no, pero yo no puedo hablar* Lo que hayan dicho ellos. Yo no puedo contar detalles".

"Tamara es maravillosa, es mejor de lo que parece en televisión. Estamos encantados de tenerla en la familia" ha confesado, dando nuevas muestras de discreción y de su amabilidad cuando le hemos preguntado por el anillo de compromiso que Íñigo ha elegido para su prometida, que como revela es "un modelo que a Tamara le gustaba".

Por último, Carolina nos ha contado que su futura consuegra, Isabel Preysler, a quien define como "una mujer muy agradable", también está "muy contenta" con el compromiso matrimonial de sus hijos.