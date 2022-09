Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva no puede evitar el llanto tras la polémica

MADRID, 29 (CHANCE)

Que Íñigo Onieva ha liado una buena ya no es noticia, pero que su familia se está comiendo dar la cara ante los medios de comunicación día sí y día también, sí. El joven empresario ha desaparecido del mapa desde que el sábado Tamara Falcó abandonase el hogar donde compartía su vida con él. Nada se sabe de él. Nadie le ha visto, ni se le espera... pero sin embargo, su madre y sus hermanos han dado la cara ante la prensa que está en su casa familiar desde el pasado lunes.

Carolina Molas, madre del susodicho, era la primera persona de su entorno que daba la cara y aseguraba ante las cámaras que todos estaban destrozados, dejando claro que no compartía la actitud que había tenido su hijo con la Marquesa de Griñón. Pensaba quizás que con esas declaraciones las cámaras se irían de su entorno, pero lo cierto es que la imagen más buscada en este país es la de su hijo y, como todo ser humano, se piensa que buscará calor en la familia.

De momento no ha sido así porque no se le ha visto por casa de su madre. Eso, o es que entró y no ha vuelto a salir... pero lo cierto es que las consecuencias de sus actos las están sufriendo toda su familia. Al saber hoy que Tamara ha dejado de seguir a su madre y a su hermana en redes sociales, intentábamos preguntar a Carolina qué le parecía este nuevo movimiento de su exnuera... pero nos hemos encontrado con una mujer rota.

A lágrima viva, Carolina salía de un club deportivo al que acudía por la tarde. Sin articular palabra, aguantando el chaparrón de preguntas de la prensa y con la cabeza bien alta, la madre de Íñigo se dirigía hacia su coche sin poder controlar su llanto y reflejando la crudeza del momento por el que está pasando. No son las preguntas, es la exposición pública a la que les ha llevado de la mano su hijo.