Carolina Molas, silencio absoluto tras su inesperado dardo a Isabel Preysler tras su reencuentro con Tamara

MADRID, 24 (CHANCE)

A pesar de que ha asegurado en más de una ocasión que su intención es mantenerse en un discreto segundo plano, Carolina Molas se ha convertido en una de las protagonistas de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La madre del empresario se está implicando en los preparativos y fue quien acompañó a la pareja a Bilbao hace unos días en la que ha sido su primera toma de contacto con el chef que se encargará del convite de su enlace, Eneko Atxa, dueño del restaurante Azurmendi, que cuenta con tres Estrellas Michelín.

Una comida en la que además aprovecharon para celebrar el cumpleaños de Carolina, zanjando así los rumores de distanciamiento con la marquesa de Griñón tras su ausencia en la cena en la que la madre de Íñigo sopló las velas con toda su familia tan solo dos días antes.

Un viaje en el que Tamara visitó el taller de 'Sophie et Voilà' para probarse, por primera vez, el que será su vestido de novia. Un día muy importante en la vida de toda novia en el que no contó con la presencia de Isabel Preysler pero sí con la de su suegra, que aunque no fue con ella a la cita con las diseñadoras del modelo con el que le dará el 'sí quiero' a Íñigo, sí estuvo muy cerca de ella por si necesitaba su opinión.

Y hablando de vestidos, Carolina ya ha confirmado que ella ya tiene el diseño que lucirá en el enlace de su hijo, en el que ejercerá de madrina y en el que muchos auguran que vivirá un duelo de elegancia con la madre de Tamara, sin un papel protagonista en esta ocasión a pesar de su relevancia mediática. Una supuesta rivalidad que la empresaria ha zanjado dejando claro que ella no pertenece al mismo mundo que Isabel: "Yo no pertenezco a ese mundo de outfit ni nada de eso".

Una frase en la que muchos han visto un dardo a la 'reina de corazones' y tras la que Carolina ha decidido guardar absoluto silencio con todo lo relacionado con la boda de Tamara e Íñigo. Lejos de su simpatía ante las cámaras de sus últimas apariciones, la madre del ingeniero ha decidido mantenerse al margen y, muy seria, ha decidido no revelar ningún detalle sobre su viaje a Bilbao con la pareja ni sobre cómo es su relación con su futura nuera.