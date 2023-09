Carrefour comercializará una cerveza que sustituye el 50% de la malta por el pan no vendido en sus tiendas

En el marco de sus iniciativas contra el desperdicio alimentario

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La cadena de hipermercados y supermercados Carrefour ha destacado que va a comercializar, próximamente, una cerveza en la que se sustituye cerca del 50% de la malta por el pan que no se ha vendido al final del día en sus tiendas, según ha informado la compañía, que se ha unido a la semana contra el desperdicio alimentario con nuevas medidas para sus clientes.

La compañía ha recordado en una nota de prensa que desde hace años es es patrocinadora del concurso 'Lluvia de ideas' que convoca anualmente la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) para luchar contra el desperdicio alimentario y fomentar la concienciación ciudadana.

Por ejemplo, Carrefour ha explicado que cuenta en todos sus centros con espacios donde se puede adquirir aquellos productos próximos al fin de su vida útil y para consumo inmediato, hasta con un 50% de descuento.

Además, la compañía ha mencionado que colabora con la aplicación móvil 'Too Good To Go' con la que el consumidor puede colaborar en salvar el excedente de comida adquiriendo a bajo precio un pack "sorpresa" de artículos.

La compañía ha destacado que ofrece productos 'Desperdicio Alimentario Zero' como los croissants y panes que no se comercializan en el día y que Carrefour tuesta en sus tiendas y los ofrece con un precio de 0,99 céntimos a sus clientes, entre otros productos.