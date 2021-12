Carrillo deposita 4.000 euros para las primarias de Cs y exige conocer las cuotas de Marín en el periodo 2015-2021

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El coordinador provincial de Cs en Córdoba y diputado autonómico, Fran Carrillo, ha depositado este viernes 4.000 euros en un notario como "demostración de buena fe" de su disposición para superar su exclusión provisional como candidato a las elecciones primarias de este partido para seleccionar el cabeza de cartel a la Presidencia de la Junta después de que el Comité de Garantías determinara este jueves su exclusión provisional por el incumplimiento de su contribución como cargo público.

Tras apuntar que ha sido conocedor de "la cantidad que se me ha dicho a través de los medios de comunicación", ha apuntado en declaraciones a Europa Press que "he exigido tres cosas para hacer uso de ese depósito", entre las que ha señalado que "me permitan concurrir a las primarias, que certifiquen la cantidad adeudada y que todos los candidatos demuestren y acrediten que están al corriente en las obligaciones con el partido".

"Si se dan estos tres condicionantes, pueden retirar el depósito", ha remachado Fran Carrillo, quien ha exigido que el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs en Andalucía, Juan Marín, "demuestre estar al corriente de las cuotas en el periodo 2015-21, exijo que se presente el estado de cuentas de Juan Marín" y colegir que, en caso contrario, "las primarias están amañadas, además de manipuladas, no concurriríamos en igualdad de condiciones".

Carrillo, quien tiene de plazo hasta las 22,00 horas de este viernes para conocer si es aceptado como candidato a las primarias de Cs, ha reclamado que "quiero que dejen de boicotear esta candidatura, que dejen de mentir, son donaciones voluntarias", al tiempo que ha reivindicado que "estoy al corriente del pago como militante", cuotas de las que ha explicado que "se pasan cada dos meses, la última, en noviembre".

"EL PARTIDO ME EXONERA DE LAS CUOTAS POR PERDER EL SENADO"

El diputado autonómico y coordinador provincial de Cs en Córdoba ha señalado que "el partido me exonera de pagar las cuotas (de cargo público) como compensación por perder el Senado".

Carrillo fue designado por el Parlamento de Andalucía senador en febrero de 2019 y renunció en mayo de 2020 para propiciar la designación de Fran Hervías en su lugar, quien, a su vez, renunció en marzo de este año y hoy es colaborador del secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Carrillo ha considerado que "el artículo de los Estatutos sobre los cargos públicos es estalinista", además de considerar que "no estamos obligados" y argumentar que su ámbito de afectación son "las elecciones, generales, andaluzas, no dice las elecciones primarias".

Tras reclamar que "dejen de chantajearme, de extorsionarme", el diputado de Cs en el Parlamento de Andalucía ha considerado que "se están cargando, destrozando el partido, los mismos que lo han llevado a la irrelevancia", una referencia que ha hecho extensiva a las direcciones regional y nacional.

"Hablo de todas las direcciones", ha afirmado, antes de proseguir señalando que "no voy a parar hasta que se vayan los actuales dirigentes" y proclamar que "ya está bien de palmeros, de compraventas".

Carrillo ha considerado con "un absoluto" que este episodio de su aparente impago de las cuotas de cargo público haya perjudicado su imagen ante la militancia y ha trasladado que "he recibido cientos de mensajes avergonzados del partido, de la dirección, de estos personajes, de este intento de chantaje, de extorsión".

El coordinador provincial de Cs en Córdoba ha reclamado que "los caciques expliquen cómo están viviendo ellos del partido" y argumentar que "son los afiliados quienes pagan a ellos el sueldo, no saben hacer otra cosa que vivir de la política".