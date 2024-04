Carrizosa (Cs) acusa a Fernández (PP) de someterse a "las directrices" de Feijóo

Matías Alonso pide movilizarse para no repetir "un gobierno separatista"

TARRAGONA, 30 (EUROPA PRESS)

El candidato de Cs a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa, ha acusado al candidato del PP, Alejandro Fernández, de someterse "cada vez más y mejor a las directrices que emanan desde el PP de Madrid", liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas desde el Balcó del Mediterrani, junto al candidato de la formación en Tarragona, Matías Alonso, en las que ha criticado que Fernández persigue "el interés de Feijóo".

"Feijóo tenía clarísimo al empezar esta campaña que no quería a un candidato que le molestase para futuros pactos. Cada vez que viene aquí, alude a que el voto en Catalunya y que la situación del PP en Catalunya es determinante para su llegada a la Moncloa", lo que cree que es el interés del líder popular.

Ha reiterado que "el único voto seguro es el voto de Cs" porque asegura que no va pactar nunca con los partidos independentistas, y ha avisado de que el voto al PSC y al PP acerca la posibilidad de que esto suceda.

"Aquí no va a cambiar nada hasta que no cambiemos a los gobiernos separatistas. Solamente Cs se ha comprometido a no dar apoyo a ningún gobierno separatista", ha afirmado.

"DEPOSITAR LA CONFIANZA EN CS"

Por su parte, Alonso ha dicho que lo que necesita Tarragona es lo mismo que necesita el conjunto de Catalunya: "que no se repita un gobierno separatista" y que no haya posibilidad de que esto suceda.

Por eso ha pedido a la ciudadanía movilizarse el 12 de mayo e ir a votar para "depositar la confianza en Cs" y que haya un gobierno que trabaje para el conjunto de Catalunya.