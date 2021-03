Carrizosa (Cs) acusa al Govern de hacer "boicot a empresas" al no ir a la visita del rey a Seat

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha acusado al Govern de hacer "boicot a las empresas por motivaciones políticas", tras la decisión del Ejecutivo catalán de no acudir a la visita de este viernes del rey Felipe VI a la fábrica de Seat de Martorell (Barcelona).

"Hoy viene el rey a la Seat, que es una empresa española, y hacemos un boicot a la visita. Y no habrá nadie del Govern", ha lamentado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que habría sido lógico que el Govern fuese para dar apoyo al sector automovilístico.

Ha criticado que se opte por esta postura y no por la economía, en sus palabras: "No puede ser que el Govern esté asustando a aquellos que están poniendo dinero para reactivar la economía. Da igual las peleas de si se enteraron por la tele o no, la responsabilidad del Govern es mirar por la economía".

Sobre las negociaciones para formar gobierno en Cataluña, el líder naranja ha asegurado que el candidato del PSC, Salvador Illa, tendrá antes el apoyo de Cs que el candidato de ERC, Pere Aragonès, aunque advierte: "No tiene nuestro voto asegurado".

Por lo que respecta al futuro de Cs tras el 14F, Carrizosa ha descartado una eventual fusión con el PP: "De ninguna de las maneras nos fusionaremos con el PP; una cosa son los pactos electorales que se pueden hacer entre constitucionalistas y otra una fusión".