Carrizosa (Cs) a Aragonès: "No se puede hacer un referéndum de secesión" en base a la Constitución

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El candidato de Cs a las elecciones al Parlament, Carlos Carrizosa, ha replicado este martes al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que "no se puede hacer un referéndum de secesión" en base al artículo 1 y 2 de la Constitución.

"No se puede hacer un referéndum de secesión en Cataluña. ¿Por qué? Porque lo dicen el artículo 1 y 2 de la Constitución. La soberanía reside en el pueblo español y la nación española es indivisible", ha destacado en un video que ha publicado en 'X' recogido por Europa Press.

Todo ello después de que Aragonès haya propuesto el artículo 92 de la Constitución española como "vía óptima" para un referéndum de independencia en Cataluña después de haber recibido el informe del Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA) de manos de su director, Joan Ridao.

Así, ha cuestionado el contenido del informe tras asegurar que no le extraña que concluya que se puede hacer un referéndum indepedendentista en Cataluña teniendo en cuenta que está hecho por "el exsecretario general de ERC", en referencia a Ridao.

Desde Cs, según Carrizosa, dicen en público y en privado que no puede haber un referéndum: "Los socialistas, en público, están diciendo que referéndum no. Me gustaría saber qué les está diciendo a ERC en las reuniones que mantienen con ellos".