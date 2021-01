Carrizosa (Cs Cataluña) no quiere "privilegios" para los presos del 1-O y sólo confiará en la justicia

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El candidato de Cs a las elecciones, Carlos Carrizosa, ha asegurado este miércoles que no quiere "privilegios" para los presos del 1-O y que sólo confiará en lo que dicten los tribunales en relación a una posible concesión del tercer grado.

"No queremos que la Conselleria de Justicia, que comanda Ester Capella, dé grados más allá de lo que dispone la legislación por igual a todo el mundo. No queremos privilegios para los políticos. Si este tercer grado se mantiene en los tribunales, nada que decir", ha subrayado en el Encuentro Digital de Europa Press.

Según Carrizosa, los presos independentistas tienen derecho a pedir la progresión de grado, pero debe llegar "por igual a todos los presos de las prisiones catalanas".

Aunque respeta las decisiones técnicas que se puedan tomar, ha recalcado que atenderán lo que dicten los tribunales al no confiar en el Departamento de Justicia porque "se ha distinguido por dar privilegios penitenciarios a los presos" que impulsaron el 1-O.

"Y un privilegio penitenciario podría ser el tercer grado. No sé si les corresponde o no, pero me fiaré de lo que digan los jueces si este permiso es impugnado y rechazado por la judicatura. Si es así, será que no era un permiso adecuado sino un privilegio más que concedería Capella", ha zanjado.