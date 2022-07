Carrizosa (Cs) cree que la postura del Abogado del TJUE indica que Puigdemont "debió ser entregado"

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha celebrado que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) haya dado la razón al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena sobre la euroorden del diputado de Junts en el Parlament y exconseller Lluís Puig, y ha sostenido que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont "debió ser entregado".

"El Abogado General del TJUE da la razón a Llarena: el fugado Puigdemont debió ser entregado. La Justicia continúa su trabajo mientras Sánchez negocia nuevos indultos", ha dicho Carrizosa en un tuit recogido por Europa Press este jueves sobre Puigdemont, que reside en Bélgica igual que Puig.

"Esperemos que la actitud claudicante de nuestro Gobierno no determine que el TJUE acabe amparando a Puigdemont", ha añadido Carrizosa tras conocerse la postura del Abogado General del TJUE, que ha concluido que los tribunales belgas no pueden denegar la ejecución de una euroorden de Llarena basándose en el riesgo de que se violen derechos fundamentales, si no demuestra deficiencias sistémicas en España.